Stiri pe aceeasi tema

- Forța Dreptei și USR au apelat la Curtea Constituționala in incercarea de a opri Guvernul Ciolacu sa foloseasca discreționar Fondul de Rezerva bugetara. Parlamentarii celor doua partide au sesizat Curtea Constituționala in privința legii prin care a fost aprobata OUG 73/2023 privind unele masuri bugetare,…

- USR si Forta Dreptei anunta marti ca au sesizat Curtea Constitutionala pe legea prin care ”majoritatea PSD-PNL din Parlament i-a dat voie premierului Marcel Ciolacu sa aloce discretionar, cu incalcarea legilor Romaniei, tot mai multe miliarde din Fondul de Rezerva al Guvernului, fond care ar trebui…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor masuri bugetare, prin instituirea unor derogari de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, in sensul in care, in anul 2023, incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, din Fondul de rezerva bugetara la…

- Liderul USR a mai aratat ca Guvernul Ciolacu nu are nicio intentie de a scadea cheltuielile publice ale statului, pentru a reduce deficitul, si prefera in schimb sa mareasca taxele peste noapte. „Guvernul a distrus bugetul tarii, a incalcat orice norma si regula de prudenta in cheltuirea banului public.…

- Executivul aproba vineri o ordonanța de urgența pentru atingerea țințelor de deficit bugetar, a anunțat premierul Marcel Ciolacu, vineri, la inceputul ședinței de Guvern. Acesta a spus ca scopul este sa nu fie puse in pericol fondurile europene.„Tot astazi, aprobam o serie de masuri de reducere a cheltuielilor…

- Catalin Drula a acuzat-o, marți, pe Alina Gorghiu, ministra Justiției, ca a dat un aviz favorabil pentru angajarea raspunderii Guvernului pe masurile fiscal-bugetare deși exista multe obiecții de neconstituționalitate. In replica, Gorghiu susține ca este datoria ministerului sa protejeze Executivul.„Ca…

- Guvernul Ciolacu anunța ca va taia din cheltuieli insa aproba OUG neanunțate care maresc lefurile unor bugetari. In ședința de ieri a Guvernului s-a aprobat o Ordonanța de Urgența, neanunțata in prealabil, prin care se decide creșterea cheltuielilor de personal, inclusiv ca pondere in PIB. La nivelul…

- Un proiect de OUG elaborat de Ministerul Finanțelor apara unii bugetari de posibilele masuri de austeritate. Salariile acestora vor fi marite și platite din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. La nivelul Ministerului Finanțelor au fost inregistrate solicitari ale unor ordonatori principali…