CCR va dezbate pe 27 mai sesizarea lui Iohannis privind legea care permite cursurile online

- CCR va dezbate pe 27 mai sesizarea lui Klaus Iohannis asupra legii care permite desfasurarea cursurilor online. Presedintele acuza ca legea e neconstitutionala deoarece proiectul a fost modificat substantial in...

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a stabilit, marți, data de 27 mai pentru dezbaterea sesizarii președintelui Klaus Iohannis asupra legii care reglementeaza invațamantul online.Luni, șeful statului Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constituționala impotriva legii care reglementeaza invațamantul…

- Potrivit unui comunicat de presa al CCR transmis miercuri, Curtea Constitutionala a luat in discutie obiectiile de neconstitutionalitate referitoare la Legea privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu si indemnizatiile pentru limita de varsta, precum si pentru reglementarea…

- Curtea Constitutionala are miercuri pe ordinea de zi sesizari ale Avocatului Poporului referitoare la OUG privind starea de urgenta, precum si sesizarile Avocatului Poporului si ale ICCJ vizand legea de eliminare a pensiilor speciale. De asemenea, CCR discuta si obiectiile de neconstiutionalitate…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ia in discutie miercuri sesizarea PNL asupra legii privind suspendarea rambursarii creditelor. Liberalii mentioneaza in sesizarea transmisa CCR ca Parlamentul a incalcat principiul cooperarii loiale in relatia cu Guvernul, precum si mai multe dispozitii…

- Presedintele interimar al Partidului Forta Nationala, senatorul Teodor Melescanu, si secretarul general al formatiunii, Mircea Gainusa, au anuntat, sambata, la Targu Mures, ca au solicitat Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei pe motiv ca seful statului ar fi incalcat…

- pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu, neconstitutionale - Obiectie de neconstitutionalitate Avocatul Poporului a trimis luni, 17 februarie 2020, la Curtea Constitutionala a Romaniei Obiectia de neconstitutionalitate referitoare la prevederile art. 1 si art. 4 din Legea privind…