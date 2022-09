"CCR, un partener foarte important al Curții de Justiție a UE" "CCR, un partener foarte important al Curții de Justiție a UE" Foto: Arhiva. Curtea Constituționala a României este un partener foarte important al Curții de Justiție a Uniunii Europene, în stabilirea unui cadru constituțional comun în Europa, bazat pe valorile demnitații umane, libertații și respectarii statului de drept, a declarat președintele instanței de la Luxemburg, Koen Lenaerts, dupa întâlnirea la București cu președintele CCR, Marian Enache. Koen Lenaerts a mai spus ca CCR a trimis cazuri importante catre Curtea de Justiție și ca vor mai veni dosare… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a anunțat luni ca a fost confirmat inca un caz de variola maimuței. Este vorba despre un barbat cu varsta de 41 de ani, din București.Starea lui de sanatate este buna și se afla in izolare.Pana in prezent, in Romania au fost diagnosticați cu variola maimuței 38 de pacienți.Primul…

- Cresterea economica inregistrata in trimestrul al doilea de zona euro si Uniunea Europeana in ansamblu a fost mai puternica decat se estima anterior, in conditiile in care cheltuielile de consum ale gospodariilor si-au revenit dupa mai multe luni de stagnare in pofida inflatiei, transmite Reuters, informeaza…

- Pompierii au lichidat incendiul de vegetatie din Parcul I.O.R Foto: Arhiva/ IGSU. Pompierii au reusit sa stinga rapid un incendiu de vegetatie izbucnit în Parcul I.O.R din Bucuresti. Sesizarea a fost primita putin dupa prânz, în jurul orei 13:40. Ioana Blanaru, purtatoarea…

- Sindicalistii din Politie vor picheta sediul Guvernului, al PSD si al PNL FOTO: Diana Surdu. Sindicalistii din Politie vor picheta astazi sediul Guvernului, dar si cele ale PSD si PNL, pentru a cere aplicarea Legii salarizarii si actulizarea normei de hrana. Ei au protestat ieri în…

- Compensații pentru clientii companiilor aeriene Realizator: Centrul European al Consumatorilor din România a dezvoltat un instrument prin care clientii companiilor aeriene pot afla daca au dreptul la compensatii si sub ce forma se acorda acestea, în situatia în care zoburile le-au…

- MAE, recomandari de calatorie pentru Bulgaria, Grecia și Turcia RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Radiojurnal - Realizator: Cristina Grecu - Ministerul de Externe de la București a emis mai multe recomandari de calatorie pentru românii care aleg sa își petreaca vacanța în țari precum…

- In plina vara, intregul continent european continua sa se confrunte cu cresterea preturilor. Cele mai recente date ale Eurostat, publicate vineri, arata ca inflatia anuala in zona euro a atins un nivel record in iulie, de 8,9-, in crestere fata de iunie, potrivit Le Figaro. In detaliu, cresterile de…

- Europa are mult de lucru pentru a-și proteja orașele și infrastructura in fața caniculei tot mai frecvente. Nu in ultimul rand, mentalitatea trebuie și ea schimbata, spun experții citați de publicația europeana Politico . Țarile europene nu erau pregatite pentru valul infernal de caldura care a traversat…