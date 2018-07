Curtea Constitutionala a admis, marti, o exceptie ridicata de Avocatul Poporului si a decis ca sunt neconstitutionale dispozitiile art.30 alin.(2) si (3), precum si sintagma "sistemul dosarului electronic de sanatate al pacientului" din cuprinsul art.280 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.30 alin.(2) si (3) si art.280 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, exceptie ridicata direct de Avocatul Poporului. Potrivit unui comunicat al…