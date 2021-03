Sustinerile Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) din sesizarea privind alegerea presedintelui Camerei Deputatilor tin de aplicarea dispozitiilor Regulamentului Camerei in procedura de constituire a forului legislativ si de alegere a organelor sale de conducere, precizeaza Curtea Constitutionala in motivarea deciziei prin care au respins plangerea formatiunii, adaugand ca prelungirea programului de lucru a fost aprobata cu votul unanim al deputatilor prezenti in plen.



"Curtea retine ca autorul sesizarii este nemultumit, in concret, de gresita aplicare a dispozitiilor regulamentare,…