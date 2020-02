Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala dezbate, miercuri, sesizarea de neconstituționalitate formulata de PSD privind angajarea raspunderii de catre Guvern pe proiectul de lege care modifica ordonanța de urgența nr. 114/2018, anunța MEDIAFAX.Judecatorii Curții au amanat pe 29 ianuarie pronunțarea pe obiecția…

- CCR va dezbate, miercuri, excepția de neconstituționalitate formulata de Avocatul Poporului cu privire la ordonanța de urgența 57/2019 care a modificat Codul administrativ, potrivit ordinii de zi a ședinței instituției, anunța MEDIAFAX.Pe 28 august 2019, Avocatul Poporului Renate Weber a sesizat…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarea Guvernului asupra proiectului de modificare a Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, scrie agerpres.ro. Potrivit unor surse din CCR, legea privind modificarea legii salarizarii este neconstitutionala,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis marti o exceptie de neconstitutionalitate privind o prevedere din Codul de procedura penala care se refera la folosirea interceptarilor in cadrul proceselor penale, informeaza Agerpres. Practic, decizia CCR ar putea invalida interceptari realizate de SRI…

- Valerius M. Ciuca, profesor la Universitatea “Al. I. Cuza” si fost judecator la Tribunalul Uniunii Europene, considera ca magistratii nu ar trebui sa aiba un regim special in privinta pensiilor, arata Ziarul de Iași. Potrivit acestuia, ”a fi judecator este o onoare, nu o funcție”, iar Curtea Constituționala…

- Marti, 14 ianuarie 2020, Plenul Curții Constituționale, in urma deliberarilor, cu majoritate de voturi, a decis:1. A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat ca dispozițiile art.7 alin.(6) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, in redactarea anterioara modificarii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a pronuntat, in 2019, decizii care au schimbat cursul unor procese penale, in urma sesizarilor privind legalitatea completurilor de judecata de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si solutii asupra conflictelor juridice intre Guvern si presedintele Klaus…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a admis cererea lui Liviu Dragnea și a admis recursul in casație. Prin aceasta decizie, Liviu Dragnea a obținut o cale de rejudecare, in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani și jumatate de inchisoare.Citește și: Proiectul PNL pentru interzicerea cumularii…