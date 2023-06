USR și Forta Dreptei au sesizat Curtea Constitutionala asupra modificarilor aduse ordonantei de urgenta 150/2022 referitoare la domeniul sanatatii, prin care este instituita posibilitatea unor categorii de medici de a mentine functii de conducere pana la varsta de 70 de ani. Reglementarea a fost introdusa printr-o serie de amendamente adoptate la nivelul Camerei Deputatilor menite […] The post CCR, sesizata in privinta legii care permite unor categorii de medici sa ocupe funcții de conducere pana la 70 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…