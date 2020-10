Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 4 noiembrie sesizarile PNL si USR privind numirea deputatului PSD Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ, au precizat, joi, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Liberalii au depus, joi, sesizarea de neconstitutionalitate referitoare la hotararea Parlamentului privind numirea deputatului PSD Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ. In sesizarea semnata de liderul deputatilor PNL, Florin Roman, se arata ca hotararea Parlamentului incalca principiul legalitatii, prevazut de Constitutie. Liberalii…