- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice. "Consideram ca prin modul in care a fost adoptata aceasta lege incalca…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat miercuri pentru data de 5 iunie dezbaterile in cazul sesizarii presedintelui Klaus Iohannis referitoare la trecerea Monitorului Oficial de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, au declarat pentru AGERPRES surse din CCR. Presedintele…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la trecerea Monitorului Oficial de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor. Presedintele a trimis luna trecuta Curtii o sesizare de neconstitutionalitate asupra…

- Curtea Constitutionala au dezbatut sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind modificarea Legii de functionare a Agentiei Nationale de Intergritate (ANI), act normativ care prevede ca interdictiile aplicate senatorilor si deputatilor descoperiti de ANI in conflict de interese in perioada 2007…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) va discuta pe 23 mai sesizarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la trecerea Monitorului Oficial de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, au precizat, joi, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Presedintele a trimis joi Curtii o sesizare…

- Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de astazi, 4 aprilie, proiectul de lege, inițiat de Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale, ce vizeaza transpunerea la nivel național a Directivei Uniunii Europene (UE) 2016/1148 privind masuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, organizatie care reprezinta interesele profesionale si economico sociale a 45.000 de angajati din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, in temeiul prevederilor Constitutiei Romaniei art. 51 Dreptul la petitionare…

- Intalnire de gradul 0 la Palatul Cotroceni. Premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au fost chemate de președintele Klaus Iohannis la discutii legate de efectele aplicarii legii salarizarii unitare, dupa ce mai multe categorii sociale au anuntat proteste. Presedintele…