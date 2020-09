Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 24 septembrie sesizarea Guvernului privind majorarea alocațiilor. Marcel Ciolacu, liderul PSD, spune ca legea a fost votata in Parlament, iar CCR a decis deja ca este perfect constituționala, scrie Agerpres.Pe 19 august, Camera Deputatilor a respins,…

- Pe data de 1 august, Ordonanta privind cresterea alocatiilor pentru copii a fost publicata in Monitorul Oficial. Potrivit acesteia, incepand din luna septembrie, alocatiile copiilor vor creste cu 20%, dupa cum urmeaza: - De la 156 lei la 185 lei pentru copiii intre 2 si 18 ani - De…

- Parlamentul obliga Guvernul sa dubleze alocatiile. Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru respingerea ordonantei de urgenta privind cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii. Au fost 166 de voturi pentru, 63 voturi „impotriva" si 29 de…

- Camera Deputatilor a respins, marti, in calitate de for decizional, Ordonanta 123 2020, care modifica si completeaza art. 3 din Legea 61 1993, in scopul majorarii graduale a cuantumului alocatiei pentru copii.In favoarea respingerii ordonantei au votat 166 de deputati, 63 impotriva si 29 s au abtinut,…

- Senatul a respins, marti, in plen, in calitate de prima Camera sesizata, Ordonanta de urgenta privind majorarea etapizata a alocatiilor pentru copii. Senatorii au acordat 87 voturi favorabile, 29 impotriva si 12 abtineri pentru raportul de admitere a proiectului de respingere a OUG 123/2020 pentru modificarea…

- Senatul a respins marti, in plen, in calitate de prima Camera sesizata, Ordonanta de urgenta privind majorarea etapizata a alocatiilor pentru copii. Senatorii au acordat 87 voturi favorabile, 29 impotriva si 12 abtineri pentru raportul de admitere a proiectului de respingere a OUG 123/2020…

- Majorarea cu 20% a alocațiilor copiilor a fost respinsa in comisiile de specialitate ale Senatului. Daca decizia va fi menținuta atat la plen, cat și in Camera Deputaților, va ramane in vigoare legea care prevede dublarea acestor alocații. Comisia de Munca a Senatului a respins ordonanța de urgența…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, luni, ca Guvernul va ataca la CCR proiectul de lege care respinge amanarea dublarii alocațiilor copiilor. Sesizarea a ajuns la CCR marti, 23 iunie. "Decizia pe care am luat-o a fost sa atacam la Curtea Constituționala, pentru ca este un proiect in care nu…