Curtea Constitutionala a Romaniei este asteptata marti sa se pronunte pe cererea de solutionare a unui conflict juridic dintre Senat si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, formulata de presedintele interimar al forului legislativ, Robert Cazanciuc, dupa ce Parchetul General i-a deschis lui Calin Popescu-Tariceanu un dosar de abuz in serviciu. La inceputul acestui an, fostul presedinte al Senatului Calin Popescu-Tariceanu a fost anuntat de Parchetul General ca are calitatea de suspect pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, ancheta fiind extinsa apoi si pentru…