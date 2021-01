Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a amanat, miercuri, pentru 13 ianuarie 2021 sesizarea USR si UDMR asupra legii prin care o suprafata de teren de 46 hectare de la Romexpo trece din proprietatea statului in cea a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar, transmite Agerpres.

