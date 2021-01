Stiri pe aceeasi tema

- Legea pentru aprobarea OUG 135/2020 a creat, din cauza modului defectuos de legiferare, o incertitudine juridica in privinta existentei normative a valorii punctului de pensie, apreciaza Curtea Constitutionala in motivarea hotararii prin care a admis, partial, o obiectie de neconstitutionalitate privind…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a aratat, miercuri, cu privire la decizia de admitere a sesizarii in legatura cu legea pentru aprobarea OUG 135/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, ca din cauza tehnicii legislative defectuoase utilizate, s-ar fi creat un vid legislativ in…

- Ministrul Muncii Raluca Turcan susține ca Guvernul din care face parte are obligația morala și profesionala sa gaseasca raspunsuri la problemele legate de sistemul de pensii. In prezent in Romania traiesc aproape 900.000 de pensionari care primesc doar 800 de lei pe luna. „In momentul de fața avem buget…

- CCR considera constituționala majorarea punctului de pensie cu 40%, dar declara neconstituționala rectificarea bugetului asigurarilor sociale pe 2020, modificata de Parlament UPDATE Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, sesizarea Guvernului cu privire la legea care prevede majorarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a discutat, miercuri, sesizarile Guvernului cu privire la legile pentru aprobarea rectificarii bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, care prevad, printre altele, majorarea cu 40% a punctului de pensie.La mijlocul lunii octombrie…

- Curtea Constitutionala (CCR) a respins, miercuri, sesizarea Guvernului cu privire la legile pentru aprobarea rectificarii bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, care prevad și majorarea cu 40% a punctului de pensie, au declarat pentru HotNews.ro, surse oficiale. Prin…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, miercuri, sesizarile Guvernului cu privire la legile pentru aprobarea rectificarii bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, care prevad, printre altele, majorarea cu 40% a punctului de pensie.La mijlocul lunii octombrie…

- Curtea Constitutionala a României (CCR) discuta, miercuri, sesizarile Guvernului cu privire la legile pentru aprobarea rectificarii bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, care prevad, printre altele, majorarea cu 40% a punctului de pensie, noteaza Agerpres. La…