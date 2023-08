CCR retrimite în Parlament legea pentru tăierea pensiilor speciale Modificarile aduse legii pensiilor speciale ale procurorilor și judecatorilor nu au trecut de Curtea Constituționala. Actul normativ se intoarce in Parlament pentru modificare. „Curtea a retinut ca recalcularea pensiilor de serviciu aflate in plata afecteaza securitatea juridica in componenta de neretroactivitate a legii. Securitatea juridica cere si impune o protectie a garantiilor referitoare la conservarea dreptului care a fost dobandit prin emiterea deciziei de pensionare. Curtea a mai observat ca partea necontributiva a pensiei de serviciu poate face parte unei impozitari distincte fata de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

