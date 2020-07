Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins marti sesizarea PNL si a decis ca legea pentru modificarea si completarea OUG 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar este constitutionala, noteaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al CCR, judecatorii au luat in dezbatere marti obiectia…

- Curtea Constitutionala a Romaniei va dezbate pe 23 septembrie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind neconstitutionalitatea actului normativ care modifica si completeaza Legea 94/1992 referitoare la organizarea si functionarea Curtii de Conturi. Tot atunci, va fi discutata o sesizare pe aceeasi…

- Sesizare la CCR privind impozitarea pensiilor Curtea Constitutionala a României a înregistrat sesizarea Avocatului Poporului cu privire la proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, au precizat, pentru Agerpres, oficiali ai CCR.…

- Curtea Constituționala a respins sesizarea Guvernului la amendamentul depus de USR pe Legea societaților. Astfel, in urma acestei decizii, legea va putea intra in vigoare și inființarea unei societați va fi mult mai simpla. ”In ziua de 17 iunie 2020, Plenul Curții Constituționale, in cadrul controlului…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 14 iulie sesizarea referitoare la legea pentru modificarea si completarea OUG 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Potrivit unui proiect reexaminat la cererea sefului statului…

- In ziua de 10 iunie 2020, Plenul Curții Constituționale, in cadrul controlului anterior promulgarii, a luat in dezbatere obiecția de neconstituționalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniul educației, obiecție formulata de un numar de 70 de deputați…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, miercuri, sesizarea PNL asupra proiectului de lege privind acordarea unor facilitati pentru contribuabilii operatori economici. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES, judecatorii constitutionali au luat in discutie, miercuri, obiectia de neconstitutionalitate…