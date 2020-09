CCR respinge sesizarea lui Iohannis asupra Legii privind organizarea alegerilor parlamentare

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si a Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016.



CCR a decis ca Legea privind alegerile parlamentare este constitutionala.



"In ziua de 29 septembrie 2020, Plenul Curtii Constitutionale, in cadrul controlului anterior promulgarii, cu majoritate de voturi, a respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Romaniei,…