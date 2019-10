Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei este asteptata sa se pronunte, miercuri, cu privire la hotararea Senatului prin care a fost ales Teodor Melescanu ca presedinte al acestei Camere. sesizarea privind conflictul juridic de natura constitutionala a fost facuta de 33 de senatori.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat, miercuri, pentru 30 octombrie, dezbaterea sesizarii cu privire la hotararea Senatului privind alegerea lui Teodor Melescanu ca presedinte al acestei camere.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, miercuri, pentru 30 octombrie, pronuntarea asupra sesizarii referitoare la alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Pe 10 septembrie, senatorul ALDE Teodor Melescanu a fost ales,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, miercuri, pentru 30 octombrie, pronuntarea asupra sesizarii referitoare la alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului, au precizat,...

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, miercuri, sesizarea referitoare la alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului. La 10 septembrie, senatorul ALDE Teodor Melescanu a fost ales, in plen, in cel de-al doilea tur de scrutin, presedintele Senatului cu 73 voturi "pentru",…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 16 octombrie sesizarea referitoare la alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Pe 11 septembrie, liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, preciza ca mai multi…

- "Ne vom stradui ca cel tarziu luni sesizarea privitoare la alegerea neregulamentara a presedintelui Senatului, in persoana lui Melescanu, sa fie depusa la Curte. De ce luni? Pentru ca va trebui sa strangem semnaturi si de la alti parlamentari care impartasesc acest punct de vedere, ca alegerea a…

- Teodor Meleșcanu a fost ales președinte al Senatului dupa ce a obținut 73 de voturi în turul al doilea și a învins-o pe Alina Gorghiu (PNL), cea care a strâns 59 de voturi. Meleșcanu a fost la un singur vot distanța de a câștiga șefia de la Senat înca din primul tur,…