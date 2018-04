Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu sase exceptii de neconstitutionalitate formulate in dosarul "Mineriada din 13-15 iunie 1990", in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt…

- Fostul procuror-sef al DNA, Daniel Morar, a criticat in termeni duri, intr-un interviu oferit jurnalistei Sorina Matei, protocolul semnat intre Parchetul General si SRI in 2009. "Au existat tatonari in sensul incheierii unui protocol intre DNA și SRI, am susținut insa in discuțiile avute ca nu sunt…

- Amanari peste amanari in al doilea proces in care Nicolae Ioțcu este judecat pentru corupție. De fapt, procesul de fond nici nu a inceput, fiind blocat in faza camerei preliminare la Tribunalul Timiș, dupa ce Ioțcu și ceilalți inculpați au atacat actul de sesizare a instanței, considerand ilegal demersul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat duminica, dupa sedinta Biroului Politic National, ca liberalii sunt pregatiti sa foloseasca toate parghiile pe care le au la dispozitie in cazul unor modificari aduse legislatiei penale, la fel cum au procedat si in cazul legilor Justitiei. "Ati vazut tactica…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Constanta au dispus ieri, pentru a doua oara, sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei in dosarul in care Marius Militaru, seful Clinicii de Cardiologie si Chirurgie Cardiovasculara din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, a fost deferit Justitiei de…

- Curtea Constitutionala a decis marti ca este neconstitutional un articol din Codul de procedura penala care se refera la procedura de citare de catre organele de urmarire penala a minorilor care au calitatea de suspect sau inculpat, judecatorii CCR stabilind ca minorii trebuie insotiti la audieri…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a constatat ca legiuitorul nu si-a indeplinit obligatia de a reglementa durata maxima a controlului judiciar pentru toate etapele procesuale in care acesta se poate dispune, stabilind ca sintagma "in prima instanta" cuprinsa in Codul de procedura penala este…

- In ziua de 22 februarie 2018, Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.2151 alin.(8) din Codul de procedura penala.Dispozitiile criticate au urmatorul continut: „In cursul judecatii in prima instanta, durata totala a controlului…