CCR a decis, pe 15 decembrie, ca obligația de a plati contribuții de sanatate pentru pensiile de stat mai mari de 4.000 lei este neconstituționala. In motivarea hotararii, Curtea Constituționala arata insa ca nici o pensie aflata in plata, fie ea speciala (de serviciu sau bazata pe contributivitate) nu poate fi micșorata prin aplicarea unor taxe, impozite sau contribuții.”Diminuarea cuantumului pensiei, fie ea contributiva sau de serviciu, cu sume de bani considerabile afecteaza dreptul la pensie privit lato sensu. Daca in jurisprudența Curții s-a statuat deja ca suspendarea plații pensiei (indiferent…