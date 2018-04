Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis joi sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL, USR, PMP si grupul parlamentar al minoritatilor nationale privind Legea pentru aprobarea OUG 76/2017 referitoare la transformarea Editurii Didactice si Pedagogice in societate pe actiuni. …

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa ia in discutie joi sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL, USR, PMP si Grupul parlamentar al minoritatilor nationale privind Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului referitoare la transformarea Editurii Didactice si Pedagogice…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate privind Legea de aprobare a Ordonanței de urgența pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura. Legea care modifica ordonanța incalca o…

- In sedinta de Guvern din 4 aprilie 2018 a fost aprobata o Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru stabilirea unor masuri de aplicare a Legii nr. 70/ 2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 145/ 2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol. Piata…

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a analizat, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Președintele CCR, Valer Dorneanu, a anunțat ca judecatorii au admis sesizarea de neconstituționalitate a PNL, pe motiv ca…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa analizeze, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, informeaza agerpres.ro. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de…