- Curtea Constitutionala (CCR) a admis, joi, sesizarea lui Klaus Iohannis referitoare la actul normativ pentru modificarea si completarea Legii 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, potrivit unor surse agerpres.ro.

- Legea privind Statutul magistratilor contine prevederi neconstitutionale si se va intoarce in Parlament, insa celelalte doua Legi ale Justitiei, cea privind organizarea judiciara si cea referitoare la organizarea si functionarea CSM, au fost declarate constitutionale. Astfel, CCR a admis sesizarea…

- Curtea Constitutionala a admis, joi, sesizarile privind Statutul magistratilor, dar nu si pe cele referitoare la celelalte doua legi ale justitiei. Prin urmare, Legea privind Statutul judecatorilor si procurorilor se intoarce la Parlament, in timp ce Legea privind organizarea judiciara si Legea CSM…

- Parlamentarii incompatibili in perioada 2007 – 2013 scapa de sancțiuni. Dupa ce Camera Deputaților a respins cererea de reexaminare a lui președintelui Klaus Iohannis, pe legea initiata de social-democratul Florin Iordache, dupa ce proiectul fusese declarat constitutional de judecatorii CCR, și Senatul…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins miercuri cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de lege privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 - 2013. Cererea de reexaminare a fost respinsa de deputati cu 172 de…

- Judecatorii Curții Constituționale au decis ca este constituțional un articol din Statutul funcționarilor publici, iar acestora le vor inceta raporturile de serviciu, in perioada cercetarii administrative, daca aceștia pot influența aceasta cercetare.”In ziua de 27 martie 2018, Plenul Curții…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate in legatura cu modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. Seful statului arata, in sesizarea depusa la CCR, ca "In calitate de Camera decizionala,…

- Deputatii au dat marti unda verde, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai alergena din România. Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat de Senat, anunta Agerpres.