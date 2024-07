S-au rupt lanțurile. Curtea Constituționala a Romaniei a declarat constituționala Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 15/2024, privind plafonarea dobanzilor practicate de Instituțiile Financiare Nebancare (IFN). Au fost rupte, astfel, lanțurile cu care erau legați de picior cei nevoiți sa imprumute bani de la IF, și ,,s-a sfarșit calvarul”. Intr-o declarație pe pagina sa de […] The post CCR: Ordonanța de plafonare a dobanzilor IFN este constituționala. Clientii nu vor mai fi spoliați de creditori appeared first on Puterea.ro .