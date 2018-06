Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre judecatorii luați in toaleta de Valer Dorneanu pentru a decide soarta șefei DNA și care a votat pentru revocarea acesteia este Petre Lazaroiu, pe care l-a chemat pana in 1989 Petre Ceaușescu, nume de care va dați seama cum a profitat. Dupa 1990, Ceaușescu Petre și-a schimbat numele in Lazaroiu…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarile referitoare la legea privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu. El a precizat ca legea a fost trimisa la reexaminare. AGERPRES/(AS - autor: Madalina…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, joi, ca solutia legislativa din Codul penal care prevede intreruperea cursului termenului prescriptiei raspunderii penale prin indeplinirea "oricarui act de procedura in cauza" este neconstitutionala. (continua) AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor:…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu si liderul de sindicat Liviu Luca au fost condamnati joi de Curtea de Apel Bucuresti la 10 ani de inchisoare in dosarul delapidarii patrimoniului Asociatiei Salariatilor din cadrul SNP Petrom SA. Decizia este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica,…

- Premierul Viorica Dancila a negat, luni, ca ar demisiona din functia de prim-ministru. Intrebata de jurnalisti daca isi va da demisia din functia de premier, asa cum s-a vehiculat in presa in ultimele ore, Viorica Dancila a spus: "Nici vorba de asa ceva". Premierul a intrat…

- Oana Gianina Bulai a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. In anul 2017, Oana Gianina Bulai a detinut functia…

- Circulatia rutiera pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost reluata in conditii normale (carosabil la negru), a informat, luni dimineata, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, traficul rutier a fost reluat luni dimineata, incepand…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat miercuri, pentru 19 martie, luarea unei decizii asupra sesizarii PNL si PMP in legatura cu proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica,…