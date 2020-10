Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, joi, ca nu a existat conflict juridic intre Senat si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce Parchetul General i-a deschis lui Calin Popescu-Tariceanu un dosar de abuz in serviciu. La inceputul acestui an, fostul presedinte al Senatului Calin Popescu-Tariceanu a fost anuntat de Parchetul General ca are calitatea de suspect pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, ancheta fiind extinsa apoi si pentru infractiunea de complicitate la uzurpare de calitati oficiale. Dosarul a fost deschis dupa ce parlamentarul Cristian…