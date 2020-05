Normele prin care sunt stabilite contraventii trebuie redactate cu suficienta precizie pentru a permite cetateanului sa isi controleze conduita, astfel incat sa fie apt sa prevada, intr-o masura rezonabila, consecintele care ar putea rezulta din savarsirea unei anumite fapte, precizeaza Curtea Constitutionala, in motivarea deciziei prin care a admis sesizarea Avocatului Poporului privind OUG ce reglementeaza amenzile in starea de urgenta.



"Normele prin care sunt stabilite contraventii trebuie sa indice in mod clar si neechivoc obiectul material al acestora in chiar cuprinsul normei…