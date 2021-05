Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 27 apr – Sputnik. Curtea Constituționala a declarat in cadrul ședinței de marți drept neconstituționala hotararea Parlamentului de trecere a Serviciului de Informații și Securitate in subordinea Parlamentului.

- Judecatorii Curții Constituționale au decis, in ședința din 6 aprilie, ca dosarele disjunse de procurorii anticorupție nu vor mai fi anchetate tot de aceștia. Mai exact, Curtea Constituționala, in cadrul controlului legilor posterior promulgarii, s-a pronunțat asupra excepției de neconstituționalitate…

- Curtea Constituționala a admis ieri, cu unanimitate de voturi, obiecția de neconstituționalitate formulata de 33 de senatori PSD și a constatat ca legea pentru aprobare OUG privind desființarea Institutului Revoluției Romane din Decembrie 1989 este necostituționala. Senatorul liberal Alina Gorghiu a…

- Curtea Constitutionala a admis miercuri, cu unanimitate de voturi, sesizarile PSD privind legea care aproba ordonanta de urgenta a Guvernului 91/2019 privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989. Prin urmare, actul normativ este neconstitutional si se va reintoarce in Parlament…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarea asupra Legii pentru aprobarea OUG 91/2019 privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989. "Curtea Constitutionala, in cadrul controlului legilor anterior promulgarii, cu unanimitate de voturi, a admis…

- In ședința din 24 martie 2021, Curtea Constituționala, in cadrul controlului legilor anterior promulgarii, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulata de un numar de 33 de senatori aparținand Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat și a constatat ca Legea…

- Curtea Constitutionala a decis, joi, ca Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist este neconstitutionala, transmite Agerpres.

- Președintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca legea care legalizeaza eutanasia la doua ore dupa ce aceasta a fost declarata neconstituționala, anunța Euractiv.Curtea Constituționala și-a anunțat marți decizia, aceasta fiind sesizata preventiv de Rebelo…