Stiri pe aceeasi tema

- Legea adoptata de Parlament in luna mai privind acordarea unor despagubiri ca urmare a secetei este neconstitutionala in ansamblul sau, a decis marti Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), dupa ce a admis o obiectie a Guvernului. Potrivit unui comunicat al CCR, in urma deliberarilor…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii pentru aprobarea OUG 21/2012 referitoare la modificarea si completarea Legii Educatiei Nationale, conform careia cadrele didactice care au suplinit trei ani pot sa devina titulare pe postul respectiv,…

- Curtea Constitutionala a publicat motivarea Deciziei nr. 240/2020, prin care au fost declarate neconstitutionale atat Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind prelungirea mandatelor alesilor locali, cat si legea de aprobare a ordonantei. Guvernul a fost cel care a sesizat CCR cu legea de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a discutat, miercuri, sesizarea privind Legea referitoare la prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale, care stipuleaza ca data alegerilor locale este stabilita de Parlament. Legea privind prelungirea mandatelor primarilor este neconstituționala,…

- Curtea Constitutionala a Românie (CCR) are pe agenda de miercuri sesizarile privind modificarile aduse Legii concurentei si modului de alegere a conducerii Consiliului Concurentei, scrie Agerpres. Presedintele Klaus Iohannis a transmis CCR o sesizare de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea…

- Curtea Constitutionala a stabilit, marti, ca OUG 25/ 2020 care prevedea liberalizarea programelor nationale de sanatate este neconstitutionala in ansamblul sau, fiind adoptata fara avizul Consiliului Legislativ. OUG a fost propusa de fostul ministru al Sanatatii Victor Costache.CCR a dezbatut,…

- Legea pentru suspendarea rambursarii creditelor reglementeaza contradictoriu, generand instabilitate si incoerenta legislativa, apreciaza Curtea Constitutionala in motivarea deciziei prin care actul normativ a fost declarat neconstitutional in ansamblul sau. "Curtea constata ca legea criticata - avand…

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituționala cu excepția de neconstituționalitate referitoare la prevederile art. 9, art. 14 lit. c1 ) – f) și art. 28 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu și regimul starii de urgența, cu modificarile și completarile…