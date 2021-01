Stiri pe aceeasi tema

- Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic in forma adoptata de Camera Deputatilor schimba configuratia actului normativ si se indeparteaza de la scopul avut in vedere de initiatorii sai, a explicat Curtea Constitutionala in motivarea deciziei prin care au admis o sesizare a presedintelui…

- Legea salarizarii personalului platit din fonduri publice, in forma adoptata de Camera Deputatilor, se indeparteaza "in mod substantial" de obiectivele urmarite de initiativa legislativa, arata Curtea Constitutionala in motivarea deciziei prin care au admis sesizarea liberalilor asupra actului normativ.…

- Curtea Constituționala (CCR) a declarat neconstituționala legea privind mandatul nelimitat al rectorilor, dupa ce președintele Klaus Iohannis a atacat prevederea introdusa de PSD in legea educației, transmite Agerpres. Șeful statului a trimis Curții Constituționale a Romaniei o sesizare de neconstituționalitate…

- Primul proiect de lege în noul Parlament a fost depus de un deputat liberal și vizeaza stabilirea unor termene clare în care Curtea Constitutionala trebuie sa se pronunte cu privire la constitutionalitatea actelor sesizate. Mai exact, proiectul prevede ca CCR trebuie sa ia o decizie în…

- Curtea Constitutionala discuta marti obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Avocatul Poporului si de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) cu privire la impozitarea pensiilor speciale cu pana la 85%. „Obiectiile de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, miercuri, dupa ce a admis sesizarea liberalilor referitoare la modificarea si completarea Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, ca actul normativ a fost adoptat cu incalcarea principiului bicameralismului.…