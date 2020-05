Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ia in discutie miercuri sesizarea PNL asupra legii privind suspendarea rambursarii creditelor. Liberalii mentioneaza in sesizarea transmisa CCR ca Parlamentul a incalcat principiul cooperarii loiale in relatia cu Guvernul, precum si mai multe dispozitii…

- Legea pentru suspendarea rambursarii creditelor a fost adoptata vineri de plenul Camerei Deputaților, in calitate de for decizional. Au fost 214 voturi pentru, 86 contra si 27 abtineri. Legea merge spre promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Liberalii au votat contra si au anuntat ca vor ataca legea…

