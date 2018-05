Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis miercuri, cu unanimitate de voturi, ca Legea de modificare a OUG privind pescuitul si acvacultura este neconstitutionala in ansamblul sau.



Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, CCR a fost sesizata de presedintele Romaniei, in cadrul controlului anterior promulgarii, cu solutionarea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura.



"In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu…