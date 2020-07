CCR: Legea de modificare a OUG 37/2020 privind creditele este neconstituţională Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, o sesizare a PNL si a decis ca este neconstitutionala Legea pentru aprobarea OUG 37/2020 referitoare la acordarea unor facilitati pentru imprumuturile date de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Potrivit unui comunicat al CCR, cu unanimitate de voturi, judecatorii au admis obiectia de neconstitutionalitate si au constatat ca Legea pentru aprobarea OUG 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

