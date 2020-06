Legea de modificare a OUG 114/2018, pe care Guvernul Orban si-a asumat raspunderea, nu are un obiect de reglementare "clar", "unic" si "bine definit", iar un act normativ nu poate viza decat un singur domeniu de reglementare, precum si domenii aflate in conexitate directa cu acesta, a explicat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in motivarea deciziei prin care a admis sesizarea formulata de 111 deputati PSD. Pe 12 februarie, CCR a admis obiectia de neconstitutionalitate ridicata de PSD in legatura cu angajarea de catre Guvern a raspunderii pe OUG 114/2018 care priveste unele masuri fiscal-bugetare…