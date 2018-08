Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu, care preia interimar conducerea Guvernului in perioada in care Viorica Dancila este in concediu, a declarat, vineri, referitor la sesizarea Curtii Constitutionale de catre presedintele Klaus Iohannis pe aceasta tema, ca el si prim-ministrul Viorica Dancila vor respecta…

- "Indiferent ce va decide Curtea, voi astepta decizia, voi astepta motivatia, voi citi si voi actiona in consecinta", a afirmat Klaus Iohannis. Decizia Curtii Constitutionale privind solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta miercuri decizia pe tema conflictului intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. In 10 mai, avand nevoie de timp pentru a delibera, plenul Curtii a dispus amanarea pronuntarii pentru data de 30 mai. In sedinta de atunci,…

- Decizia Curtii Constitutionale privind solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis si intre Guvern si presedinte, in subsidiar, ca urmare a respingerii de catre seful statului a cererii de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi,…

- Teodorovici ii raspunde lui Iohannis: ”Nu avem probleme și nici ingrijorari in privința sumelor pentru salarii și pensii, in 2018”, a spus ministrul de Finanțe, miercuri, la Senat. ”Domnul președinte, atunci cand a promulgat bugetul de stat, a avut acolo toate sumele pentru intregul an, cu salariile…

- Decizia Curtii Constitutionale privind solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala intre Ministerul Justitiei, pe de o parte, si presedintele Romaniei, pe de alta parte, in principal, si intre Guvernul Romaniei si Presedintele Romaniei, in subsidiar, ca urmare a respingerii de catre…

- Decizia Curtii Constitutionale privind solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala intre Ministerul Justitiei, pe de o parte, si presedintele Romaniei, pe de alta parte, in principal, si intre Guvernul Romaniei si Presedintele Romaniei, in subsidiar, ca urmare a respingerii de catre…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader, a declarat joi, in fata judecatorilor Curtii Constitutionale ca refuzul lui Klaus Iohannis de a o revoca din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pe Laura Codruta Kovesi este unul exclusiv politic, care a dus la acest conflict de natura…