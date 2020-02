Stiri pe aceeasi tema

- Inregistrarile efectuate de Serviciul Roman de Informații, nu pot constitui mijloace de proba in dosarele instrumentate de procurorii romani. Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a decis marți, 4 februarie, ca inregistrarile efectuate in baza mandatelor emise pe Legea siguranței Naționale, ce au…

- Curtea Constitutionala a judecat astazi exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.139 alin.(3) din Codul de procedura penala coroborate cu cele ale art.11 alin.(1) lit.d) din Legea nr.51/1991 privind securitatea naționala a Romaniei, se arata intr-un comunicat de presa emis de CCR. Dispozitiile…

- Printr-o scrioare transmisa astazi presedintei CSM, judecatorului Nicoleta Tint, 2 judecatoare ale CSM, Gabriela Baltag si Evelina Oprina, membre ale Sectiei de judecatori din CSM, cer sa se dispuna verificari la ICCJ, sub toate aspectele si in toate situatiile, privind modalitatea de respectare a legii…