Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, miercuri, sesizarea liberalilor referitoare la modificarea si completarea Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. PNL arata in sesizarea trimisa Curtii Constitutionale ca legea salarizarii incalca principiul bicameralismului, in contextul unei forme semnificativ diferite a legii adoptate de Camera Deputatilor in raport cu cea adoptata de Senat, a unor deosebiri majore de continut juridic intre cele doua forme, cat si reglementarea unor elemente importante care se abat de la obiectivul urmarit de initiatori. Liberalii…