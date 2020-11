Stiri pe aceeasi tema

- CCR a amanat pentru ședința din 11 noiembrie dezbaterea sesizarii USR și UDMR privind legea care prevede ca terenul de la Romexpo trece gratuit in proprietatea Camerei de Comerț și Industrie, transmite Mediafax.„Cu privire la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și…

- Curtea Constitutionala urmeaza sa discute, miercuri, sesizarea USR si UDMR asupra legii prin care o suprafata de teren de 46 hectare din nordul Capitalei trece din proprietatea statului in proprietatea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei. USR a anuntat ca, alaturi de UDMR, a depus…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) reactioneaza la acuzatiile lansate de Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) cu privire la proiectul de dezvoltare a zonei Romexpo.Daca CDR a transmis ca proiectul de lege adoptat de Parlament cu privire la transferul cu titlu gratuit al…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 7 octombrie sesizarea USR si UDMR asupra legii prin care o suprafata de teren de 46 hectare, din nordul Capitalei, trece din proprietatea statului in proprietatea Camerei de Comert, au precizat, marti, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.…

- USR și UDMR au depus vineri la CCR o sesizare de neconstituționalitate a legii prin care s-a aprobat trecerea unei suprafețe de 46 hectare de teren din nordul Capitalei, in zona Romexpo, din proprietatea statului in proprietatea Camerei de Comerț. Legea a fost adoptata miercuri in Parlament, cu voturile…

- USR si UDMR au depus, vineri, o sesizare de neconstitutionalitate a legii prin care o suprafata de teren de 46 hectare din nordul Capitalei ( zona Romexpo) trece din proprietatea statului in proprietatea Camerei de Comert. Proiectul a fost initiat de PMP si adoptat cu voturile PSD si PNL.

- Iulian Dascalu, dezvoltatorul mall-urilor Iulius, si Camera de Comert si Industrie a Romaniei au planificat o investitie de aproape 3 miliarde de euro pe terenul Romexpo. USR acuza ”un tun imobiliar transpartinic” și va incerca sa adune semnaturi pentru contestarea proiectului la Curtea Constituționala.…

- Terenul de la Romexpo trece gratuit in proprietatea Camerei de Comerț și Industrie, au decis deputații. USR și UDMR au anunțat ca vor sa atace proiectul la Curtea Constituționala. Camera Deputaților a...