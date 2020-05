Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ia in discutie miercuri sesizarea PNL asupra legii privind suspendarea rambursarii creditelor.



Liberalii mentioneaza in sesizarea transmisa CCR ca Parlamentul a incalcat principiul cooperarii loiale in relatia cu Guvernul, precum si mai multe dispozitii ale Constitutiei prin adoptarea propunerii legislative pentru suspendarea rambursarii creditelor.



Semnatarii mentioneaza ca, desi Guvernul a adoptat OUG 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor…