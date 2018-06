Stiri pe aceeasi tema

- "Daca voi, femeile, va impuneti si va veti cere drepturile, veti cere sa fiti informate... Daca voi, barbatii, veti cere sa asistati la nastere, veti cere dreptul la un plan de nastere, dar si dreptul de a putea avea alegeri, atunci, la nastere, sa puteti sa luati decizii asumate, atunci lucrurile se…

- Republica Moldova urmeaza sa mai indeplineasca doua conditii pentru ca sa poata beneficia de prima transa din asistenta macrofinanciara acordata de Uniunea Europeana. Prima tine de functionalitatea deplina a Autoritatii Nationale de Integritate, iar alta tine de adoptarea unui buget suplimentar pentru…

- Dreptul la educație nu exista, inca, in multe țari ale lumii. In Afganistan, profesorii și elevii sunt ținte pentru talibanii care ataca școlile, pe care le considera inutile. Directorul unei instituții de invațamant din Kandahar are aura unui adevarat erou.

- Marti, 27 martie, vom aniversa 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Tara. In amintirea evenimentului petrecut cu un secol in urma, la Chisinau va avea loc duminica, 25 martie, o Mare Adunare Centenara, la care este de asteptat sa se manifeste fortele unioniste si, de ce nu?, pro-europene din fosta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca unele state europene, precum Italia si Ungaria, au despagubit detinutii care au stat in conditii necorespunzatoare, cu 5 euro pe zi. Precizarea, dupa ce ministrul a anuntat ca este in lucru un proiect de lege in acest sens. …

- Se circula in conditii de iarna pe strazile din Bucuresti, din cauza ninsorii, fiind valori ridicate de trafic pe arterele principale, potrivit Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei. "Nu sunt probleme mari.Se circula in conditii de iarna. Sunt valori de trafic mai ridicate pe artetele…

- Vremea a fost apropiata pentru normalul termic din aceasta perioada. Cerul a fost noros. In partea a doua a zilei și in cursul nopții, pe arii extinse au cazut precipitații sub forma de ploaie care au avut și caracter de aversa. In cursul serii și al nopții, izolat ploile s-au transformat in lapovița…

- Ani la rand, fermierii din judet si nu numai isi arunca deseurile pe terenurile lor, crezand ca este de ajuns sa fie pamanturile lor si sa faca ce vor pe proprietate. Nimic mai fals! In curand, buzoienii cu astfel de indeletnicire neonorabila trebuie sa fie foarte atenti: PROIECT DE LEGE! Cresc amenzile…