- Curtea Constituționala a decis, joi, ca Parlamentul nu poate decide asupra Hotararii privind instaurarea sau prelungirea starii de alerta. Pe de alta parte, judecatorii CCR au stabilit ca izolarea, carantina și internarea nu pot fi dispuse prin ordin de ministru. Astfel, CCR a decis ca este neconstituționala…

