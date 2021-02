Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins cu majoritate de voturi sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Guvernului si Avocatului Poporului asupra legii prin care evazionistii scapa de inchisoare. Proiectul de lege, inițiat de deputatul Catalin Radulescu “Mitraliera”, a fost adoptat decizional de Camera Deputatilor, pe 15 decembrie 2020, si prevede ca se poate […] The post CCR: Evazioniștii care achita prejudiciul pot scapa de inchisoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .