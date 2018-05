Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) considera ca documentele referitoare la cooperarea interinstitutionala incheiate de instante si parchete cu alte institutii nu pot fi sustrase cunostintei publicului. CCR a apreciat, in motivarea deciziei prin care a admis, partial, sesizarea privind neconstitutionalitatea modificarilor aduse Statutului judecatorilor si procurorilor, ca prevederile cuprinse in art.I pct.9 [cu referire la art.7 alin.(9)] din lege nu contravin Constitutiei. Articolul in cauza prevede, printre altele, ca "informatiile care privesc statutul judecatorilor si procurorilor, organizarea…