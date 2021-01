Stiri pe aceeasi tema

- Peste 945.000 de numere de telefon au fost portate in Romania, in 2020, cea mai mare pondere (92%) fiind inregistrata in cazul numerelor de telefonie mobila, arata datele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, media…

- „Cu majoritate de voturi in ceea ce priveste dispozitiile art.I pct.1 si ale art.II si cu unanimitate de voturi in ceea ce priveste celelalte dispozitii: 1. A admis obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art.I pct.2 [cu referire la art.11 ind. 1], art.I pct.2 [cu referire la…

- Curtea Constitutionala anunta ca a admis partial sesizarea presedintelui Iohannis cu privire la Legea care modifica Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 22/2009 privind inființarea Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM). CCR a decis, cu majoritate…

- Coletele interne au fost livrate in medie in 1,4 zile de la intrarea in retelele postale, 78% dintre acestea fiind livrate in ziua imediat urmatoare, doar 1% fiind transmise in 5 zile sau mai mult, arata un raport al Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM),…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) dezbate, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii pentru modificarea si completarea OUG 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, prin care functia de presedinte al ANCOM este asimilata…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, miercuri, pentru 18 noiembrie, sesizarea presedintelui Iohannis asupra Legii pentru modificarea si completarea OUG 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, prin care functia de presedinte…

- Curtea Constitutionala discuta miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Pe 8 septembrie, Senatul…