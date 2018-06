Dispozitiile din Codul penal privind intreruperea cursului termenului prescriptiei raspunderii penale prin indeplinirea 'oricarui act de procedura in cauza' sunt lipsite de previzibilitate si contrare principiului legalitatii incriminarii, se arata in motivarea Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) care a decis ca respectiva solutie legislativa este neconstitutionala.



Potrivit documentului postat pe site-ul CCR, mecanismul juridic al institutiei prescriptiei penale este supus cerintelor principiului legalitatii si ale standardelor de calitate a legii, inclusiv sub aspectul…