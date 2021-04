Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, joi, ca fiind neconforme cu Legea fundamentala dispozitii din legea privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate, in interpretarea data de Instanta suprema, in legatura cu modul de calculare a zilelor de detentie executate in penitenciar.



"Curtea Constitutionala, in cadrul controlului legilor posterior promulgarii, cu unanimitate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca sunt neconstitutionale dispozitiile art.55 ind.1 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative…