Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, miercuri, sesizarile presedintelui Klaus Iohannis asupra legilor de aprobare a programelor de sustinere a crescatorilor de suine si a sectorului avicol pentru activitatea de reproductie.



Seful statului a sesizat, luna trecuta, CCR cu privire la cele doua legi, sustinand ca acestea sunt neconstitutionale in ansamblu.



El arata ca legile prevad ca: "(1) Schema de ajutor de stat (...) se notifica la Comisia Europeana de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; (2) In situatia in care decizia Comisiei Europene de…