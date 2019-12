Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ia in discutie, miercuri, cererea presedintelui Senatului, Teodor Melescanu, de solutionare a unui conflict juridic intre Parlament si ICCJ in privinta constituirii completurilor de judecata. Pe 7 noiembrie, Teodor Melescanu a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte in privinta constituirii completurilor de judecata. "Inca din anul 2018, Curtea Constitutionala s-a pronuntat in privinta legalitatii constituirii unor completuri la nivelul Inaltei Curti de Casatie…