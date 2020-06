Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute, miercuri, sesizarea PNL privind Legea pentru aprobarea OUG 37/2020 referitoare la acordarea unor facilitati pentru imprumuturile date de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori. In aprilie, liderul deputatilor PNL, Florin Roman, anunta ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala proiectul de lege de aprobare a OUG 37/2020 privind acordarea unor facilitati celor care au credite, dupa ce actul normativ a fost modificat in Parlament. "Am spus inca de la inceput, de cand am intrat in aceasta situatie,…