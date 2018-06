Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la modificarea Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. In 11 mai, Iohannis a atacat la Curte actul normativ precizand ca a mai fost dedus controlului de constitutionalitate in doua randuri, ca urmare a unor sesizari. "Cu toate acestea, consideram ca forma rezultata dupa punerea de acord a legii cu decizia CCR prin care s-a constatat neconstitutionalitatea unor dispozitii contine, in continuare, o serie de dispozitii de natura sa incalce principii si prevederi constitutionale",…