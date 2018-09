Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse Legii privind Statutul deputatilor si al senatorilor. Presedintele Klaus Iohannis a transmis CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor. Seful statului atrage atentia ca prin prevederea - "in baza mandatului reprezentativ, deputatii si senatorii actioneaza in interesul poporului, putand astfel sa intermedieze in orice mod, fara a pretinde sau primi bani sau alte foloase materiale,…