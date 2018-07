Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis partial, joi, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu modificarile aduse Legii 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului. (continua) AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Gabriela…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa se pronunte, joi, asupra sesizarii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu modificarile aduse Legii 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a…

- Judecatorii CCR discuta, joi, sesizarea facuta de ICCJ referitoare la legea pentru combaterea terorismului, judecatorii Inaltei Curți apreciind ca incalca standardele de claritate, precizie si previzibilitate consacrate in jurisprudenta Curtii Constitutionale, informeaza Mediafax."Sectiile…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta joi sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu modificarile aduse Legii 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului. Judecatorii Instantei supreme au sesizat CCR cu privire la dispozitiile articolului I punctul 1,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta in 18 iulie sesizarea Instantei supreme in legatura cu proiectul de modificare a Codului de procedura penala, au precizat miercuri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti sa sesizeze CCR in vederea exercitarii controlului…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 21 iunie sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu modificarile aduse Legii 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului. ICCJ a anuntat joi ca a sesizat CCR cu privire la modificarile aduse Legii 535/2004 privind…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 19 iunie sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu modificarile aduse Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, au precizat vineri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 19 iunie sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu modificarile aduse Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si...